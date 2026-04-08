In Italia, il ministro dell’industria aerospaziale si è visto costretto a lasciare la guida di Leonardo, mentre il progetto Dome ha subito uno stop. A Palazzo Chigi si sono eseguiti ordini provenienti dagli Stati Uniti, e le decisioni sono state prese senza coinvolgimento diretto di altri attori politici. La questione riguarda la gestione delle relazioni internazionali e le scelte strategiche nel settore della difesa.

Altro che autonomia strategica. Altro che difesa europea. A Roma si parla di “sovranità”, ma quando squilla il telefono da Washington, a Palazzo Chigi si alza la cornetta e si prende appunti. E si esegue. La partita che sta portando all’uscita di scena di Roberto Cingolani da Leonardo non è solo il solito giro di nomine da manuale Cencelli aggiornato alla fine legislatura. Qui il livello è più alto, e la regia non è tutta italiana. Perché sul tavolo non c’è soltanto una poltrona pesante, ma la direzione strategica della difesa europea (oltre che di quella tricolore). E, soprattutto, il grado di autonomia che l’Italia può permettersi. Tradotto: poco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Trump non vuole e Meloni esegue: Cingolani costretto a lasciare Leonardo, il Dome si sgonfia e a palazzo chigi si esegue l’ordine della Casa Bianca

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