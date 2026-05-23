La Brianza si mobilita per comprare il macchinario che esegue le biopsie impossibili

Notizia in breve

La Brianza si sta organizzando per acquistare un nuovo macchinario destinato alle biopsie difficili, considerato fondamentale per migliorare le diagnosi precoci di tumore. Lo strumento di ultima generazione permetterà di individuare tempestivamente le neoplasie, facilitando interventi più rapidi e mirati. La mobilitazione coinvolge diverse realtà locali che raccolgono fondi per l'acquisto, riconoscendo l'importanza di un supporto immediato e efficace alle cure.