La Brianza si mobilita per comprare il macchinario che esegue le biopsie impossibili
La Brianza si sta organizzando per acquistare un nuovo macchinario destinato alle biopsie difficili, considerato fondamentale per migliorare le diagnosi precoci di tumore. Lo strumento di ultima generazione permetterà di individuare tempestivamente le neoplasie, facilitando interventi più rapidi e mirati. La mobilitazione coinvolge diverse realtà locali che raccolgono fondi per l'acquisto, riconoscendo l'importanza di un supporto immediato e efficace alle cure.
Un macchinario per salvare migliaia di vita. Uno strumento di ultima generazione che garantirà quella diagnosi precoce indispensabile per individuare tempestivamente il tumore così da agire con rapidità. Salvando vite. Chi organizza la raccolta fondiServono 180mila euro per acquistare questo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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