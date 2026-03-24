Il Madonie Unesco global geopark vola in Europa | al via la 53ª riunione dell’Egn tra confronto e prospettive istituzionali

Il Madonie Unesco Global Geopark partecipa alla 53ª riunione del Comitato di Coordinamento della rete europea dei geoparchi, che si svolge presso il Geoparco Unesco delle Caravanche, tra Austria e Slovenia. L'evento riunisce rappresentanti di diversi geoparchi europei per discutere di progetti e iniziative volte alla tutela e promozione delle aree geologiche. La riunione si concentra sulle attività di rete e sulle prospettive future di sviluppo.

I lavori, avviati nella giornata di ieri, si concluderanno il prossimo 26 marzo, riunendo i rappresentanti dei geoparchi europei in un contesto di alto profilo scientifico e istituzionale Il Madonie Unesco Global Geopark prende parte alla 53ª riunione del Comitato di Coordinamento della rete europea dei geoparchi (European Geoparks Network – EGN), in corso presso il Geoparco Unesco delle Caravanche (Karawanken-Karavanke), suggestivo comprensorio alpino situato tra Austria e Slovenia. I lavori, avviati nella giornata di ieri, si concluderanno il prossimo 26 marzo, riunendo i rappresentanti dei geoparchi europei in un contesto di alto profilo scientifico e istituzionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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