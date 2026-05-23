La 37enne vigevanese regina dei guantoni alla ribalta Tosi vince il titolo dei gallo Ibf e si prepara per il clou mondiale

Un altro passo verso la sfida per il mondiale con la quale vorrebbe chiudere la sua carriera. Veronica Tosi, 37 anni, vigevanese, già campionessa europea dei pesi Gallo è tornata sul ring a Roma. E ha vinto la cintura della Ibf International, titolo che era vacante. Un successo ai punti con verdetto unanime contro Elisa Papa. Ma per tornare a combattere Tosi ha dovuto ribaltare la sua vita. "Ho scelto di trasferirmi a Pomezia – racconta – per potermi allenare con il mio maestro Simone D’Alessandri. Per farlo ho rinunciato alla famiglia e agli affetti. In mente avevo un solo obiettivo: tornare a vincere. Per me sono stati mesi difficili ma oggi mi sento fortunata perché non solo ho ottenuto l’obiettivo che mi ero posta ma mi porto a casa un impagabile bagaglio personale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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