Etinosa Oliha combatterà per il Mondiale IBF dei pesi medi | ufficiale la data!

Etinosa Oliha affronterà un match valido per il Mondiale IBF dei pesi medi. La data dell'incontro è stata confermata e si svolgerà nelle prossime settimane. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti, rendendo ufficiale la partecipazione del pugile a questa importante sfida. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali e rappresenta un passo fondamentale nella carriera dell’atleta. La location e gli orari sono stati anch’essi resi noti nel comunicato ufficiale.

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