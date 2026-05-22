Etinosa Oliha combatterà per il Mondiale IBF dei pesi medi | ufficiale la data!
Etinosa Oliha affronterà un match valido per il Mondiale IBF dei pesi medi. La data dell'incontro è stata confermata e si svolgerà nelle prossime settimane. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti, rendendo ufficiale la partecipazione del pugile a questa importante sfida. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali e rappresenta un passo fondamentale nella carriera dell’atleta. La location e gli orari sono stati anch’essi resi noti nel comunicato ufficiale.
Il sogno mondiale di Etinosa Oliha è diventato realtà. Adesso c’è anche l’ufficialità: il pugile piemontese combatterà per il titolo Mondiale IBF dei pesi medi l’8 agosto a Dublino contro l’irlandese Aaron McKenna, in una sfida che mette in palio una delle cinture più prestigiose della boxe internazionale. Dopo mesi di attesa, rinvii e incertezze, l’annuncio è arrivato anche attraverso i social del team, che ha celebrato il traguardo con entusiasmo: “ Il sogno mondiale diventa realtà! Ora possiamo finalmente dirlo: l’8 agosto IBF World Title Fight a Dublino, il duo astigiano Greguoldo & Oliha andrà all’assalto del titolo mondiale IBF contro il fortissimo McKenna “. 🔗 Leggi su Oasport.it
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