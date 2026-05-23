La 14enne abusata dal compagno della madre fondamentale l' allarme lanciato dalla scuola

Professori e compagni di scuola hanno segnalato comportamenti sospetti della ragazza di 14 anni, portando all’intervento delle autorità. La scuola aveva ricevuto l’allarme e ha informato le forze dell’ordine. Le indagini hanno accertato che la minore era vittima di abusi da parte del compagno della madre. La ragazza è stata messa in sicurezza e sono in corso le procedure legali per tutelare la minore.

Professori e compagni hanno notato che qualcosa non andava e per questo si sono insospettiti. E il loro intervento è stato provvidenziale: ha permesso infatti di salvare la ragazzina di 14 anni abusata dal patrigno. Ieri l'uomo è stato arrestato in flagrante dai carabinieri mentre era appartato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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