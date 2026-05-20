Minore abusata tra le mura di casa L’allarme partito da scuola | madre e compagno in carcere per abusi sessuali e maltrattamenti
Un’allerta è stata lanciata da una scuola di Catania riguardo a una minore che avrebbe subito abusi e maltrattamenti all’interno della propria abitazione. Le autorità hanno arrestato una donna e il suo compagno, entrambi accusati di aver maltrattato e abusato sessualmente della bambina, che ha meno di quattordici anni. La vicenda è emersa dopo il sospetto sollevato dal personale scolastico, portando all’intervento delle forze dell’ordine. Attualmente, le persone coinvolte sono in cella di sicurezza in attesa di ulteriori sviluppi.
Due conviventi sono finiti in manette a Catania con l'accusa di aver maltrattato e abusato sessualmente della figlia di lei, una bambina sotto i quattordici anni. Il provvedimento, richiesto dalla Procura Distrettuale ed emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, dispone la custodia cautelare in carcere per entrambi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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