Minore abusata tra le mura di casa L’allarme partito da scuola | madre e compagno in carcere per abusi sessuali e maltrattamenti

Un’allerta è stata lanciata da una scuola di Catania riguardo a una minore che avrebbe subito abusi e maltrattamenti all’interno della propria abitazione. Le autorità hanno arrestato una donna e il suo compagno, entrambi accusati di aver maltrattato e abusato sessualmente della bambina, che ha meno di quattordici anni. La vicenda è emersa dopo il sospetto sollevato dal personale scolastico, portando all’intervento delle forze dell’ordine. Attualmente, le persone coinvolte sono in cella di sicurezza in attesa di ulteriori sviluppi.

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