In provincia di Catania, due persone sono state arrestate con l’accusa di aver maltrattato e abusato sessualmente la figlia minorenne. L’uomo, di 46 anni, e la donna, di 30 anni, conviventi, sono stati fermati ad Acireale. Le indagini hanno portato alla luce comportamenti violenti nei confronti della bambina, che avrebbe subito sia violenze fisiche che abusi sessuali da parte dei suoi genitori adottivi. La bambina è stata affidata alle cure delle autorità.

Un uomo e una donna conviventi – lui 46 anni, lei 30 – sono stati arrestati ad Acireale, in provincia di Catania, con l’accusa di aver violentato, anche sessualmente, la figlia minorenne della donna. I reati che vengono contestati alla coppia sono corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. La vittima – che ha meno di 14 anni – è stata subito allontana dal nucleo familiare e affidata a una struttura protetta. L’inchiesta – coordinata dalla Procura di Catania – è scattata in seguito a una segnalazione al commissariato di Polizia da parte dell’istituto scolastico frequentato dalla minorenne. LEGGI ANCHE: Lodi, si ferma per aiutare un uomo ma lui la accoltella: 54enne gravissima. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Orrore in provincia di Catania: bambina picchiata e abusata dalla madre e dal compagno

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