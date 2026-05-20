Dopo cinque anni di silenzio, Kylie Minogue ha rivelato di aver affrontato di nuovo un tumore, senza mai averlo reso noto in precedenza. La cantante ha condiviso questa informazione in modo diretto, raccontando che la malattia era tornata, senza aggiungere altri dettagli sulla diagnosi o sui trattamenti. La notizia ha sorpreso i fan e il pubblico, che conoscevano la sua battaglia contro il cancro iniziata anni prima.

U na confessione intima, dolorosa e del tutto inaspettata che riscrive la storia recente di Kylie Minogue, una delle icone pop più amate del pianeta. Nella terza puntata della nuova docuserie Netflix intitolata semplicemente KYLIE, la cantante australiana, 57 anni, ha rivelato per la prima volta di aver combattuto un secondo tumore al seno nel 2021, diagnosticato durante un controllo di routine. A oltre vent’anni dalla prima diagnosi del 2005, la popstar ha ammesso che lo shock e l’impatto emotivo di questa convivenza con la paura non l’hanno mai abbandonata: «È ancora con me oggi in molti modi». Kylie Minogue: i 50 anni della pop star in 50 foto più una. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Kylie Minogue e il segreto tenuto nascosto per cinque anni: «Il tumore era tornato»

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