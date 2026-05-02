Odense BK-Silkeborg domenica 03 maggio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 3 maggio alle 14:00 si giocherà la partita tra Odense BK e Silkeborg. Odense BK, club appena promosso, sta disputando una buona stagione con un nuovo allenatore alla guida, Zorniger. La squadra ha ottenuto risultati positivi nel suo ritorno nella massima divisione del calcio danese, mentre Silkeborg si prepara a affrontare questa sfida. Le formazioni ufficiali e le quote sono state rese note.

L’Odense BK sta per completare un’ottima stagione da club neopromosso, sfruttando al meglio il ritorno nella massima serie calcistica danese insieme al loro nuovo allenatore Zorniger. Con sole tre giornate ancora da giocare la salvezza è ormai garantita mentre andare a prendere il Copenhagen, che guida la classifica del girone retrocessione, sarà quasi impossibile visto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Odense BK-Silkeborg (domenica 03 maggio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Vejle-Odense BK (venerdì 20 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiDopo il pareggio per 1-1 in trasferta contro il Silkeborg, che è stato un buon risultato, il Vejle si trova a -9 dal Fredericia e dunque dalla... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Odense BK-Silkeborg (domenica 03 maggio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici; Odense BK - Silkeborg IF Pronostico e confronto quote 03.05.2026; Odense BK-Silkeborg domenica 03 maggio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici; Pronostico Odense Boldklub - Silkeborg - Quote & Statistiche - 3 maggio 2026, Superliga, Danimarca. Dinnerkoncert Marie Key // Odense - facebook.com facebook