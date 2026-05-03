Gonzalo Garcia insidia Kolo Muani | la Juve studia un affare alla Morata con il Real Madrid

Una possibile mossa di mercato coinvolge un attaccante e un club straniero, con la Juventus interessata a un possibile trasferimento. Secondo fonti vicine alla società, si sta valutando l’acquisto di un calciatore da un importante club spagnolo, in modo simile a quanto fatto in passato con altri giocatori. La trattativa sarebbe ancora in fase preliminare, senza conferme ufficiali o dettagli definitivi.

David, quale futuro? Due club in pressing e la reale posizione della Juventus verso il canadese Rinnovo Vlahovic, sponsor Spalletti ma il club vuole lo sconto. E resistono queste alternative. Senesi alla Juve, aumenta la concorrenza per il centrale argentino: possibile duello con questa big inglese. I dettagli Juventus Next Gen, Brambilla in vista della Vis Pesaro: «I play-off vanno affrontati partita per partita. La squadra sta bene» Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gonzalo Garcia insidia Kolo Muani: la Juve studia un affare alla Morata con il Real Madrid Notizie correlate Leggi anche: Gonzalo Garcia Juve, affare alla Morata? Il Real Madrid è pronto a lasciarlo partire solo a queste condizioni Calciomercato Roma, fari puntati in casa Real Madrid: pista Gonzalo GarciaSeppur ci sia ancora un campionato da terminare nel migliore dei modi per provare a rincorrere il sogno Champions League, la Roma è già a lavoro per...