Kings League il Mondiale per Club si terrà a Milano

Il 23 maggio 2026, è stato annunciato che la Kings League World Cup si svolgerà a Milano. La competizione, ideata da un ex calciatore, sarà il Mondiale per Club del torneo e si terrà in Italia. L'evento si svolgerà nella città meneghina, senza ulteriori dettagli sulla data precisa o sul numero di squadre partecipanti. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni su altri aspetti organizzativi.

Milano, 23 maggio 2026 – La Kings League World Cup sbarca in Italia. La competizione ideata da Pique ha annunciato che il Bel Paese ospiterà i Mondiali per Club del torneo nel 2026. La Kings League World Cup si terrà a Milano dal 26 luglio al 1 agosto. Nella città meneghina arriveranno 16 squadre provenienti da tutto l'ecosistema globale della Kings League. Saranno presenti diversi fuoriclasse, content creator, icone del calcio e community di tifosi per l'evento più importante della Kings League. A Milano ci saranno anche stelle del calcio di caratura mondiale, creator e streamer, tra cui l’ex Barcellona e PSG Neymar Jr., la stella dei catalani Lamine Yamal, Kelvin Oliveira, Hasan Salihamidzic, Ibai Llanos, DjMaRiiO, l’italiano Blur ed altre figure di spicco nel mondo del pallone e dell’intrattenimento digitale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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