Le finali mondiali di Kings League saranno a Milano

A Milano si terrà la terza edizione della Kings World Cup Clubs 2026, anche nota come Kings League, dal 26 luglio al 1° agosto. La manifestazione coinvolge club provenienti da diverse nazioni e si svolgerà in diverse location della città. La competizione prevede diverse partite in calendario, con squadre che si sfidano per aggiudicarsi il titolo. L'evento si inserisce nel calendario sportivo estivo e attirerà pubblico e media da vari paesi.

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Si svolgerà a Milano la terza edizione della Kings World Cup Clubs 2026, meglio nota come Kings League: l'appuntamento è dal 26 luglio al 1° agosto. Parteciperanno 16 squadre, tra cui tre formazioni italiane: gli Alpak FC dello streamer Frenezy, vincitori dello Split 2, gli Underdogs FC di Mirko. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CONVOCAZIONI di BLUR vergognose! | Mondiali Kings League Italia Sullo stesso argomento Kings League, gli Underdogs volano ai Mondiali: ko le ZebrasMilano, 9 maggio 2026 – Gli Underdogs di Mirko Cisco concludono il secondo Split di Kings League al primo posto e conquistano l'accesso ai Mondiali... Kings League, le Zebras vincono di misura contro i CaesarCologno Monzese, 30 aprile 2026 – Le Zebras ritornano alla vittoria dopo cinque sconfitte consecutive riuscendo ad avere la meglio contro una delle... Kings World Cup Clubs 2026 in Italia: Milano ospiterà il mondiale della Kings LeagueLa Kings League sceglie Milano per la Kings World Cup Clubs 2026: dal 26 luglio al 1° agosto attese 16 squadre con Neymar, Lamine Yamal, Ibai Llanos e tanti creator internazionali ... tuttojuve.com Le Celebrazioni del Nota nell'IPL reddit Da Neymar e Yamal: il mondiale per club della Kings League si giocherà a MilanoLa Kings League ha annunciato oggi che l'Italia ospitera la Kings World Cup Clubs 2026, che si svolgera a Milano dal 26 luglio al 1° agosto. sportmediaset.mediaset.it