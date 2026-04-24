Kings League Boomers in forma Mondiale | Stallions ko

Il 24 aprile 2026 si è disputata una partita di Kings League tra i Boomers, guidati da Fedez, e gli Stallions, con Blur in panchina. La sfida si è conclusa con un risultato di 3-5 a favore degli Stallions, che hanno prevalso in una gara combattuta fino alla fine. La vittoria permette agli ospiti di consolidare la loro posizione nella classifica generale.

Milano, 24 aprile 2026 – Finisce 3-5 il match tra i Boomers di Fedez e gli Stallions di Blur. Gli ospiti vincono un match conteso fino all'ultimo contro la squadra del rapper e continuano la scalata verso il vertice della classifica. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Dopo 5'', Lo Faso porta avanti i Boomers alla prima occasione del match. Gli Stallions rispondono nello stesso minuto con il portiere Guddo che vince il duello contro l'estremo difensore avversario. Dopo 1', Colombo capovolge la situazione iniziale siglando la rete dell'1-2.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, Boomers in forma Mondiale: Stallions ko KINGS LEAGUE LOTTOMATICA.SPORT ITALY GIORNATA 4 Notizie correlate Kings League, Colombo show e vittoria Stallions: ko i Gear 7Milano, 21 marzo – Gli Stallions di Blur conquistano la seconda vittoria consecutiva nel secondo Split di Kings League contro i Gear 7. Leggi anche: Kings League, cuore Stallions: TRM ko agli shootout Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Boomers - Underdogs FC | Highlights | Round 3 Streaming | DAZN IT; Scheda giocatore Stojkovic Dennis; Boomers - Zebras FC | Highlights | Round 7 Streaming | DAZN IT; Watch Boomers - Stallions | Highlights | Round 9 Live Stream Online | DAZN IT. Kings League, Boomers in forma mondiale: Stallions koLa squadra di Blur vince il match contro la rosa di Fedez dimostrando tutta la sua forza ... msn.com Kings League, Boomers in World Cup form: Stallions knocked outMilano, 24 aprile 2026 – Finisce 3-5 il match tra i Boomers by Fedez and Stallions di Blur. Gli ospiti vincono un match conteso fino all'ultimo contro la squadra del rapper e continuano la scalata ver ... sport.quotidiano.net CHIGNÖL LEAGUE - Torneo di calcio a 5 Arriva la Chignöl League, il torneo di calcio a 5 ispirato alle dinamiche della Kings League! Quando: dal 20 maggio al 7 giugno Dove: Campo sintetico dell’Oratorio di Chignolo d’Isola (BG) Info e iscrizioni: facebook Dida Abbiati Leggende in Kings League Guardala LIVE e GRATUITAMENTE su #DAZN x.com