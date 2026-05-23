Kings League festa Alpak | Underdogs ko in finale
Nell'ultimo match del secondo Split di Kings League, i team Alpak hanno vinto contro gli Underdogs in finale. La partita, svoltasi a Milano, si è conclusa con la vittoria dei rosanero. È la prima volta che gli Alpak si aggiudicano il titolo in questa fase del torneo. La finale ha visto un risultato positivo per i rosanero, che hanno superato gli Underdogs in una gara molto seguita.
Milano, 23 maggio 2026 – Gli Alpak possono festeggiare. Nell'ultimo atto del secondo Split di Kings League, i rosanero trionfano contro gli Underdogs in una sfida ricca di emozioni. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Dopo 1' dall'inizio della gara, Gilli porta in vantaggio gli Alpak. Nello stesso minuto, gli Underdogs ristabiliscono la parità con la rete di Perrotti. Al 2', la squadra di Cisco ribalta la situazione iniziale realizzando il gol del 2-1 con Chironi. I rosanero rispondono immediatamente con Gelsi, 2-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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