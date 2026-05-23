Kings League festa Alpak | Underdogs ko in finale

Notizia in breve

Nell'ultimo match del secondo Split di Kings League, i team Alpak hanno vinto contro gli Underdogs in finale. La partita, svoltasi a Milano, si è conclusa con la vittoria dei rosanero. È la prima volta che gli Alpak si aggiudicano il titolo in questa fase del torneo. La finale ha visto un risultato positivo per i rosanero, che hanno superato gli Underdogs in una gara molto seguita.