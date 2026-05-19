Alpak campioni della Kings League | Gilli piega gli Underdogs in una finale che non si dimentica
Gli Alpak FC sono i nuovi vincitori della Kings League Lottomatica.sport Italy, dopo aver battuto gli Underdogs in una finale che resterà nella memoria degli appassionati. La partita, terminata 6-6 nei tempi regolamentari, si è decisa ai rigori, con gli Alpak che hanno prevalso sugli avversari. La squadra di Frenezy ha conquistato il trofeo al termine di un match combattuto e ricco di emozioni, prendendo il posto dei TRM nell’albo d’oro della competizione.
Gli Alpak FC sono i nuovi campioni della Kings League Lottomatica.sport Italy. Al termine di una finale del Split 2 decisa agli shootout dopo un 6-6 al termine dei 36 minuti regolamentari, la squadra di Frenezy solleva la coppa e prende il posto dei TRM nell’albo d’oro della competizione. Gli Underdogs, di nuovo, si fermano a un passo. La finale si è giocata alla Fonzies Arena di Cologno Monzese davanti a un pubblico che ha vissuto ogni minuto del match come un episodio separato: gol, polemiche arbitrali, momenti di caos e infine uno shootout che ha consacrato uno dei portieri più atipici dell’intera competizione. Alpak FC campioni della Kings League Lottomatica. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
PARO RIGORE ai MONDIALI di KINGS LEAGUE GILLS GK
Sullo stesso argomento
Kings League, gli Underdogs non si fermano: ko i D-PowerMilano, 21 aprile 2026 – Gli Underdogs di Cisco vincono una partita combattuta contro i D-Power di Bobo Vieri e Diletta Leotta con il risultato di...
Kings League, gli Alpak vincono e conquistano la vettaMilano, 19 aprile 2026 – Gli Alpak sono la sorpresa del secondo Split di Kings League.
ALPAK CAMPIONI DELLA SECONDA EDIZIONE DELLA KINGS LEAGUE #kingsleague #alpak #campioni #pov #calcio facebook
Gli ALPAK sono i nuovi campioni x.com
Fedato fa festa anche in Kings League: Alpak campioni d’ItaliaLa squadra con cui collabora la Lucchese, dopo una grande regular season (chiusa da secondi), dà spettacolo alle final 4: prima stendono gli Stallions, poi in finale hanno la meglio sugli Underdogs di ... noitv.it
Kings League, oggi le Final Four: il programma delle gareKings League in campo. Prima semifinale dalle 19 fra Caesar e Underdogs, poi Stallions-Alpak. Chi vince va ai Mondiale per Club con gli Underdogs ... sport.quotidiano.net