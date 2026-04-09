Kings League Alpak forza tre | ko i Gear 7

Gli Alpak consolidano la loro posizione nella Kings League dopo aver battuto i Gear 7. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza la loro corsa verso il titolo. La sfida si è svolta a Milano e si è conclusa ieri, 9 aprile 2026. I giocatori degli Alpak hanno ottenuto una vittoria importante, che li avvicina ulteriormente alla zona alta della classifica.

Milano, 9 aprile 2026 – Gli Alpak riprendono la marcia per la lotta al titolo nella Kings League. I rosanero sconfiggono i Gear 7 per 7-4 e conquistano la terza vittoria consecutiva nel secondo Split della competizione, i Pirati tornano alla sconfitta dopo la vittoria della scorsa settimana contro i D-Power. La sfida inizia in una situazione di 1 contro 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'. Al 2', gli Alpak passano in vantaggio con la rete di Vittorio Gilli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, Alpak forza tre: ko i Gear 7 Kings League, Caesar ancora ko. Prima vittoria per gli AlpakMilano, 14 prile 2026 – I Caesar cadono anche contro gli Alpak nella seconda giornata del secondo Split di Kings League. Kings League, D-Power ko: seconda vittoria consecutiva per gli AlpakMilan, 20 marzo 2026 – Gli Alpak conquistano la seconda vittoria consecutiva nel secondo Split di Kings League sconfiggendo i D-Power. IL NOSTRO DEBUTTO IN KINGS LEAGUE! | Alpak FC vs Underdogs Temi più discussi: Giornata 7 dello Split 2 di Kings League Lottomatica.sport Italy; Alpak FC - Gear 7 | Highlights | Round 7 Streaming | DAZN IT; SEGUI IL LIVE - Kings League, tra poco al via la settima giornata; Kings League, Split 2: Ko Stallions e Underdogs, quartetto in vetta. Il riepilogo della settima giornata. Kings League, Alpak forza tre: ko i Gear 7Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Kings League, Alpak force three: Gear 7 knockoutEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Prosegue lo spettacolo della Kings League alla Fonzies Arena di Cologno Monzese Andrea Gussoni per Mi-Tomorrow x.com Mi-Tomorrow. Ale B. · FC Caesar (Kings League) (feat. Sheffer). Prosegue lo spettacolo della Kings League alla Fonzies Arena di Cologno Monzese Andrea Gussoni per Mi-Tomorrow - facebook.com facebook