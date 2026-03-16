A 19 anni, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto pole position e vittoria nel Gran Premio di Cina, seconda gara del campionato di Formula 1 2026. Tra i suoi successi, a otto anni ha stabilito il record della pista dopo due giri, anche se Ferrari lo considerava ancora troppo giovane. Antonelli ha recentemente scelto di correre per la Mercedes, lasciando altre opzioni.

Andrea Kimi Antonelli è il pilota del momento: a 19 anni ha conquistato pole e vittoria nel Gp di Cina, secondo appuntamento del campionato di Formula 1 2026. Il primo italiano a tornare sul gradino più alto del podio dal 2006, quando non era ancora nato. Il mondo dei motori aspettava un talento del genere da decenni: Antonelli, con questa Mercedes, può già pensare di lottare per il Mondiale. E il team manager Toto Wolff se lo coccola: è stato lui a dare fiducia al giovante astro nascente italiano, mentre la Ferrari sceglieva di prendergli Lewis Hamilton. Ma la scelta di Kimi Antonelli di andare a Mercedes nasce molto tempo prima, quando aveva appena 8 anni, come racconta Giovanni Minardi in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Aveva 8 anni, dopo due giri fece il record della pista. Per Ferrari era ancora troppo piccolo”: così Kimi Antonelli ha scelto la Mercedes

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