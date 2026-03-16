Kimi Antonelli scartato dalla Ferrari prima della Mercedes | Dissero che era troppo piccolino

Kimi Antonelli, giovane talento della Formula 1, è stato escluso dalla Ferrari prima di passare alla Mercedes. Secondo quanto riferito, la squadra italiana avrebbe deciso di non proseguire con lui perché considerato troppo piccolo. Antonelli aveva avuto un'opportunità di collaborazione con la Ferrari, ma questa non si è concretizzata prima di un cambio di team.

Prima della Mercedes, la Ferrari aveva avuto la possibilità di puntare sulla nuova stella della Formula 1, Kimi Antonelli. Il padre Marco raccontò a Fanpage.it perché non andò così. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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