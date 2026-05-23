Durante la Sprint di Montreal, il team radio ha rivelato un confronto tra Kimi Antonelli e George Russell, segnando una possibile frattura tra i due piloti. Toto Wolff ha rimproverato Antonelli, che ha avuto un confronto diretto con Russell durante la gara. La discussione tra i due si è verificata in un momento cruciale e potrebbe influenzare le dinamiche del campionato. La rivalità tra i due piloti si sarebbe intensificata, secondo quanto riferito, con ripercussioni sulla stagione in corso.

La Sprint di Montreal ha segnato forse il primo vero punto di rottura nella rivalità tra Kimi Antonelli e George Russell che potrebbe accompagnarci da qui al termine del Mondiale di Formula Uno 2026. I due piloti Mercedes si sono dati battaglia nelle fasi iniziali della corsa, arrivando anche al contatto e consentendo alla McLaren di Lando Norris di approfittarne per inserirsi in seconda posizione e sventare una probabile doppietta delle Frecce d’Argento. Antonelli, leader del campionato, ha provato due attacchi su Russell nel 6° giro venendo però spinto fuori soprattutto nel primo caso dal compagno di squadra e andando poi troppo lungo in staccata nel secondo episodio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kimi Antonelli rimproverato da Toto Wolff! Cosa si sono detti nel team radio

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