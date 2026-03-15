Il padre di Kimi Antonelli, Marco Antonelli, ha espresso parole di sostegno attraverso i social, dichiarando di essere sempre al fianco del figlio e sottolineando che la vittoria più bella deve ancora arrivare. L’annuncio ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, che hanno commentato con entusiasmo sui vari canali digitali. La famiglia Antonelli ha condiviso pubblicamente la propria gioia, che ha coinvolto anche gli appassionati di motorsport.

Bologna, 15 marzo 2026 – Una gioia incontenibile che dalla famiglia Antonelli attraversa i social e arriva dritta al cuore dei tifosi. Dopo lo straordinario trionfo del bolognese Kimi Antonelli al Gran Premio di Cina, che ha riportato l'Italia dei piloti sul gradino più alto del podio in Formula 1, papà Marco ha affidato a Instagram tutta la sua emozione per l'impresa del figlio. "Siamo davvero felici per questa vittoria e per ciò che Kimi, a soli 19 anni, è riuscito a ottenere con tanto lavoro e dedizione – esordisce il post in inglese -. Ovviamente, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza un grande team come Mercedes”. Kimi Antonelli, mamma Veronica: “Ho visto in tv le lacrime del mio Andy, e abbiamo pianto tutti di gioia” “La vittoria più bella è quella che deve ancora venire”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli, papà Marco: “Sempre al tuo fianco, la vittoria più bella è quella che deve ancora venire”

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