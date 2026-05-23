Durante la Sprint race del Gran Premio del Canada, Kimi Antonelli ha dichiarato di essere stato coinvolto in un contatto con George Russell, affermando che i due erano molto vicini in pista. Antonelli ha specificato che Russell lo ha toccato durante il tentativo di sorpasso, portando allo scontro tra i due. La spiegazione si riferisce alla dinamica dell’incidente avvenuto in gara, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sulle decisioni successive.

L'analisi di Kimi Antonelli sullo scontro in pista con George Russell durante la Sprint race del Gp del Canada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi Antonelli: "Eravamo ruota a ruota, Russell mi ha toccato"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kimi Antonelli Takes Jannik Sinner On A Hot Lap! | F1 Pirelli Hot Laps

Sullo stesso argomento

Kimi Antonelli racconta il duello con Russell: “Eravamo fianco a fianco, non so… Un colpo ha danneggiato la vettura”Andrea Kimi Antonelli si mangia le mani dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale...

Leggi anche: Kimi Antonelli: “Toto Wolff ha chiuso me e George Russell in uno stanzino. Valentino Rossi mi ha dato un consiglio”

Russell vince la sprint race del Gp del Canada, scintille con Antonelli (terzo) che sbotta nel team radio: È stato scorrettoA Montreal si disputa la terza gara sprint della stagione di questa stagione di Formula 1. La prima fila è monopolizzata dalle Mercedes di Russell (pole position per il pilota inglese) ... leggo.it

F1, Eravamo ruota a ruota, mi ha toccato e sono andato fuori: Kimi Antonelli esamina il contatto con Russell nella sprint in CanadaIl pilota bolognese analizza il terzo posto nella Sprint di Montreal e il corpo a corpo con il compagno: In pista per vincere, ma ho preso un bump gigantesco e rovinato il fondo ... msn.com