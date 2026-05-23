Kimi Antonelli 3° nella Sprint in Canada dopo un brutale duello iniziale con Russell Ferrari lontana

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kimi Antonelli ha concluso terzo nella Sprint del Gran Premio del Canada 2026, quinto appuntamento stagionale di Formula Uno. Dopo un duello intenso all’inizio con Russell, il pilota ha mantenuto la posizione fino alla fine. Russell ha vinto la gara, mentre la Ferrari si è mantenuta lontana dai primi. Antonelli ha battuto altri concorrenti, confermando una buona prestazione in una fase di gara complicata.

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George Russell esce vincitore dal primo vero duello ravvicinato dell’anno per il successo con il giovane compagno di squadra Kimi Antonelli e si impone nella Sprint del Gran Premio del Canada 2026, quinta tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota inglese della Mercedes si conferma dunque un ottimo interprete del circuito cittadino di Montreal, vincendo dalla pole position la manche corta del sabato e rilanciandosi dopo un periodo difficile. Russell ha avuto il merito di difendere la prima posizione in partenza (con entrambe le Mercedes che hanno trovato finalmente un buono spunto allo spegnimento dei semafori), rispondendo poi... 🔗 Leggi su Oasport.it

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