Kimi Antonelli 3° nella Sprint in Canada dopo un brutale duello iniziale con Russell Ferrari lontana
Kimi Antonelli ha concluso terzo nella Sprint del Gran Premio del Canada 2026, quinto appuntamento stagionale di Formula Uno. Dopo un duello intenso all’inizio con Russell, il pilota ha mantenuto la posizione fino alla fine. Russell ha vinto la gara, mentre la Ferrari si è mantenuta lontana dai primi. Antonelli ha battuto altri concorrenti, confermando una buona prestazione in una fase di gara complicata.
George Russell esce vincitore dal primo vero duello ravvicinato dell’anno per il successo con il giovane compagno di squadra Kimi Antonelli e si impone nella Sprint del Gran Premio del Canada 2026, quinta tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota inglese della Mercedes si conferma dunque un ottimo interprete del circuito cittadino di Montreal, vincendo dalla pole position la manche corta del sabato e rilanciandosi dopo un periodo difficile. Russell ha avuto il merito di difendere la prima posizione in partenza (con entrambe le Mercedes che hanno trovato finalmente un buono spunto allo spegnimento dei semafori), rispondendo poi... 🔗 Leggi su Oasport.it
Kimi Antonellis Rookie F1 Season | Mercedes Bold Hamilton Replacement
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Con 3 vittorie nelle prime 4 gare del 2026, Kimi Antonelli si trova in una fascia statistica che, nella storia della Formula 1, ha portato all’84% di titoli mondiali conquistati. E il Canada potrebbe già diventare uno snodo decisivo della stagione. Se dovesse conqui facebook
Il successo in 3 GP su 4 in questa stagione di F1 ha portato sotto i riflettori Kimi Antonelli, che sta raccogliendo attestati di stima e affetto da tutto il mondo dello sport. #Kimi #KimiAntonelli #Antonelli #F1 #Sinner #Messi #Shiffrin #Alcaraz x.com
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