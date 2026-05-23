Kimi Antonelli 3° nella Sprint in Canada dopo un brutale duello iniziale con Russell Ferrari lontana

Notizia in breve

Kimi Antonelli ha concluso terzo nella Sprint del Gran Premio del Canada 2026, quinto appuntamento stagionale di Formula Uno. Dopo un duello intenso all’inizio con Russell, il pilota ha mantenuto la posizione fino alla fine. Russell ha vinto la gara, mentre la Ferrari si è mantenuta lontana dai primi. Antonelli ha battuto altri concorrenti, confermando una buona prestazione in una fase di gara complicata.