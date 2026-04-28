L’invito di Trump a Putin per il G20 spariglia le carte in tavola a Kiev e all’Europa

Un recente invito rivolto dal ex presidente degli Stati Uniti al leader russo per partecipare al summit del G20 ha suscitato attenzione a livello internazionale. La richiesta, rivolta a pochi giorni dall’evento, ha attirato l’interesse di molte nazioni e analisti, mentre le discussioni sulla presenza di Mosca nel meeting sono diventate al centro del dibattito. La decisione di coinvolgere ufficialmente la Russia potrebbe influenzare gli equilibri delle relazioni globali.

Trump lancia al mondo un messaggio forte e chiaro: senza la Russia al tavolo della politica mondiale, le questioni geopolitiche primarie resteranno irrisolte. È questa la sostanza dell’invito al prossimo G20 rivolto dalla Casa Bianca al Cremlino. Un errore espellere la Russia. Il presidente americano ha affermato ancora una volta che è stato un errore mandar via Mosca dal G8 nel 2014 sotto la spinta di Obama. Anzitutto perché Putin si è sentito a ben ragione maltrattato a livello politico, e in secondo luogo perché “probabilmente oggi non avremmo i problemi attuali se non fosse stato cacciato”. Dal canto suo, il Cremlino aveva già concordato con Trump sul fatto che fosse uno sbaglio chiudere la porta dei “Sette Grandi” alla Russia, ma aveva poi sminuito l’importanza di tali vertici definendo il G7 come ormai privo di senso.🔗 Leggi su Follow.it

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