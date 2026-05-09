Parata del 9 maggio | Putin avverte Kiev e Trump propone una tregua

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 maggio si sono svolte manifestazioni pubbliche in diverse città, mentre il presidente ha rivolto un messaggio a Kiev. Nel frattempo, un ex dirigente ha proposto una tregua per l’8 maggio, che è stata rifiutata dal governo di Zelensky. Un funzionario ucraino sta pianificando un viaggio negli Stati Uniti, che potrebbe essere influenzato dallo scandalo riguardante l’ex dirigente.

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? Punti chiave Perché Zelensky ha rifiutato la tregua proposta da Trump per l'8 maggio?. Come influenzerà lo scandalo Mindich il viaggio di Umerov negli Stati Uniti?. Chi sono i responsabili citati nelle intercettazioni che coinvolgono il governo ucraino?. Cosa accadrà se Mosca utilizzerà il sistema Oreshnik contro gli attacchi alla parata?.? In Breve Zelensky propone tregua per il 6 maggio condizionando i passi successivi agli esiti.. Umerov incontra Witkoff e Kushner a Mar-a-Lago per rilanciare il dialogo con Mosca.. Lo scandalo Mindich coinvolge intercettazioni su Zelensky e il segretario Rustem Umerov.. Mosca minaccia l'uso di sistemi micidiali Oreshnik in caso di attacchi alla parata.🔗 Leggi su Ameve.eu

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