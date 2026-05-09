Parata del 9 maggio | Putin avverte Kiev e Trump propone una tregua

Il 9 maggio si sono svolte manifestazioni pubbliche in diverse città, mentre il presidente ha rivolto un messaggio a Kiev. Nel frattempo, un ex dirigente ha proposto una tregua per l’8 maggio, che è stata rifiutata dal governo di Zelensky. Un funzionario ucraino sta pianificando un viaggio negli Stati Uniti, che potrebbe essere influenzato dallo scandalo riguardante l’ex dirigente.

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