Kia presenta la nuova Niro ibrida tecnologia sicurezza e consumi ridotti

Kia Europe ha svelato la nuova Niro, un crossover compatto che per il mercato europeo sarà disponibile solo con motorizzazione full hybrid. La vettura combina tecnologia avanzata, sistemi di sicurezza e consumi ridotti, puntando a un segmento in crescita. La presentazione si è svolta a Francoforte, in Germania, e l’auto sarà disponibile in questa versione esclusivamente nel mercato europeo.

FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Kia Europe ha presentato la nuova Kia Niro, il crossover compatto che per il mercato europeo sarà disponibile esclusivamente con motorizzazione full hybrid. Il modello punta su efficienza, tecnologia e praticità per rispondere alla crescente domanda di mobilità elettrificata. La nuova Niro abbina un motore benzina 1.6 GDI a un’unità elettrica per una potenza complessiva di 138 cavalli, con cambio automatico doppia frizione a sei rapporti. Il crossover raggiunge i 170 kmh e accelera da 0 a 100 kmh in 11,3 secondi. Aggiornato anche il design esterno, ispirato alla filosofia “Opposites United” di Kia: nuovi paraurti, fari verticali a LED e posteriore ridisegnato conferiscono al modello un look più moderno e deciso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Kia Niro Hybrid - ¿Seguirá siendo el mejor híbrido del mercado - Test Drive

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