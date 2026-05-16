Una nuova versione della Dacia Duster arriva sul mercato con motorizzazione Full Hybrid, promettendo un risparmio di carburante del 15% in città rispetto ai modelli precedenti. Il sistema di cambio multimode permette di passare tra diverse modalità di guida, influenzando la fluidità in ambito urbano. La riduzione dei consumi potrebbe avere un impatto sul prezzo di acquisto iniziale, anche se i dettagli sui costi sono ancora in fase di definizione. La vettura si rivolge a chi cerca efficienza e praticità per gli spostamenti quotidiani.

? Punti chiave Come influisce il cambio multimode sulla fluidità della guida urbana?. Quanto incide il risparmio di carburante sul prezzo d'acquisto iniziale?. Perché l'autonomia di 900 km cambia la gestione dei lunghi viaggi?. Quali sono le prestazioni reali nei sorpassi in autostrada?.? In Breve Motore 1,8 litri da 155 CV con autonomia fino a 900 km.. Consumo medio 21,2 kml e 106 grammi di CO2 al chilometro.. Bagagliaio tra 430 e 1548 litri con prezzi da 26.650 a 28.200 euro.. Modalità elettrica garantita per l'80% degli spostamenti nel traffico urbano.. La nuova Dacia Duster full hybrid da 155 cavalli punta a ridefinire l’efficienza del crossover compatto, integrando un sistema elettrificato avanzato che promette di trasformare radicalmente la gestione dei consumi nel traffico urbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova Dacia Duster Full Hybrid: consumi ridotti del 15% in città

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New Dacia Duster Full Hybrid 155 Test Drive

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