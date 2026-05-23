Kelany | nuovo Centro per i rimpatri in Alto Adige contro i flussi
Sono stati annunciati nuovi centri per i rimpatri in Alto Adige. La localizzazione precisa dei centri non è ancora stata comunicata. Si stanno definendo le modalità di collaborazione con le imprese per facilitare l’integrazione dei migranti. La decisione fa parte di un piano volto a gestire meglio i flussi migratori. Nessuna data ufficiale è stata ancora indicata per l’apertura.
? Domande chiave Dove verranno collocati esattamente i nuovi centri per i rimpatri?. Come influirà l'accordo con le imprese sull'integrazione dei migranti?. Perché la gestione dei flussi è legata alla sicurezza territoriale?. Chi gestirà concretamente la redistribuzione degli stranieri nei comuni?.? In Breve Corrarati punta su patto con consorzio Comuni per gestire 1.900 arrivi annui.. Accordo con imprese locali per favorire l'inserimento lavorativo degli stranieri.. Partecipano all'incontro Alessandro Urzi, Tritan Myftiu, Patrizia Brillo, Roberto Muraro e Anna Scarafoni.. Urzì invita alla cautela su possibili atti terroristici emulativi a Modena. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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