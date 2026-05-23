Kelany | nuovo Centro per i rimpatri in Alto Adige contro i flussi

Notizia in breve

Sono stati annunciati nuovi centri per i rimpatri in Alto Adige. La localizzazione precisa dei centri non è ancora stata comunicata. Si stanno definendo le modalità di collaborazione con le imprese per facilitare l’integrazione dei migranti. La decisione fa parte di un piano volto a gestire meglio i flussi migratori. Nessuna data ufficiale è stata ancora indicata per l’apertura.