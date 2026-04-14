Blitz in Alto Adige | 28 arresti contro la rete albanese dello spaccio

Nella provincia di Bolzano, le forze dell'ordine hanno eseguito un'operazione chiamata DAKU, che ha portato all'arresto di 28 persone legate a una rete di spaccio di droga di origine albanese. L'intervento ha coinvolto numerosi agenti e ha portato alla perquisizione di diverse abitazioni e punti di ritrovo. L'indagine ha svelato un sistema organizzato che gestiva il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

La Polizia di Stato ha colpito duramente un sistema di spaccio organizzato che operava nella provincia di Bolzano, portando a termine l’operazione denominata DAKU. All’alba di questo martedì 14 aprile 2026, le forze dell’ordine hanno eseguito ben 28 misure cautelari contro individui accusati di far parte di una rete criminale strutturata. Il bilancio delle attività investigative è netto: 10 persone con residenza nel capoluogo altoatesino sono state trasferite in carcere, mentre altre 8 hanno ricevuto la misura degli arresti domiciliari. Per il restante gruppo di 10 indagati è stato disposto l’obbligo di dimora. Il raggio d’azione del provvedimento non si è limitato ai confini locali, coinvolgendo soggetti residenti in diverse province italiane, tra cui Monza Brianza, Brescia, Pordenone, Sondrio e Barletta-Andria-Trani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz in Alto Adige: 28 arresti contro la rete albanese dello spaccio Scoperta la casa dello spaccio. Cocaina, metanfetamine e contanti. Blitz della polizia: due arrestiGiro di spaccio in un’abitazione in via Cincinelli a Macerata, i residenti segnalano via vai sospetti e scatta il blitz della polizia: arrestati due... Katana, droga e soldi. Boschi dello spaccio blitz con due arrestiOperazione antidroga nei boschi del Parco Pineta, dove i carabinieri della Compagnia di Saronno, supportati dallo Squadrone eliportato Cacciatori di... Facile e goloso: il kaiserschmarren è un dolce tipico del Trentino Alto Adige /blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/ricetta-kaiserschmarrem/ - facebook.com facebook