Alperia il nuovo piano | unico CdA per gestire l’energia in Alto Adige

Recentemente è stato annunciato un nuovo piano che prevede la costituzione di un unico consiglio di amministrazione per la gestione del settore energetico in Alto Adige. La strategia coinvolge la supervisione di 34 centrali elettriche presenti nella regione. La composizione del nuovo consiglio e le modalità di presa delle decisioni saranno determinanti per capire come si svolgeranno le future attività di gestione. Restano da chiarire le modalità di controllo e le decisioni strategiche relative alle centrali.

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? Domande chiave Come cambierà la gestione delle 34 centrali elettriche in Alto Adige?. Chi avrà il controllo sulle decisioni strategiche del nuovo CdA?. Quanto entrerà concretamente nelle casse di Bolzano e Merano ogni anno?. Perché il vecchio modello di gestione è stato abbandonato oggi?.? In Breve Nuovo CdA da 10 membri con 5 posti indicati dalla Provincia.. Dividendi annui previsti di 50 milioni con 20 milioni per Bolzano e Merano.. Merano discuterà il tema in commissione giovedì prima del voto la prossima settimana.. Flussi per i comuni passano da 7,5 milioni a 10 milioni di euro ciascuno.. Stasera a Bolzano il Consiglio Comunale discute l’approvazione del nuovo Statuto di Alperia, la società che gestisce 34 centrali elettriche in Alto Adige. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alperia, il nuovo piano: unico CdA per gestire l’energia in Alto Adige ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sicurezza in Alto Adige: piano per più agenti e nuovi incentivi? Domande chiave Come cambierà la sorveglianza nelle piazze e nei borghi altoatesini? Quali nuovi fondi riceveranno i comuni per potenziare gli... Alto Adige: piano per 94 famiglie, alloggi e supporto sociale? Punti chiave Come verranno scelti gli immobili dai singoli Comuni entro giugno? Quali impegni precisi dovranno firmare le famiglie per ottenere... Nuovo statuto Alperia, a Bolzano ok all'unanimitàDopo l’accordo tra Provincia e Comuni, la riforma della governance di Alperia ha ottenuto ieri sera (19 maggio) l’approvazione all’unanimità del consiglio comunale di Bolzano. Il nuovo statuto segna i ... rainews.it