Il padre di Katie Price ha confermato che il marito è stato arrestato a Dubai. Dopo giorni di incertezza sulla scomparsa improvvisa, le telefonate si sono interrotte e le dichiarazioni si sono fatte più preoccupate. La famiglia temeva il peggio, ma ora si sa che l’uomo si trova in custodia. Non sono stati forniti dettagli sulle accuse o sulle circostanze dell’arresto.

Dopo giorni di mistero sulla scomparsa del marito arriva una versione che cambia il quadro. Sembrava il racconto di una sparizione improvvisa, con telefonate interrotte, dubbi e dichiarazioni sempre più preoccupate. Ora però emerge una versione diversa. Katie Price aveva raccontato pubblicamente di non avere più notizie del marito Lee Andrews da alcuni giorni, arrivando a dire di aver temuto che potesse essergli successo qualcosa di grave. Nelle ultime ore, però, il padre dell’uomo ha fornito una ricostruzione differente. Secondo quanto dichiarato ai media britannici, Lee Andrews non sarebbe scomparso né sequestrato, ma si troverebbe in stato di arresto a Dubai. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Katie Price temeva fosse sparito nel nulla, poi il padre rompe il silenzio: ‘Lee è in arresto a Dubai’

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Argomenti più discussi: L’amica di Katie Price, Kerry Katona, rompe il silenzio sulla saga del rapimento di Lee Andrews e dice che avrebbe voluto che la star fosse rimasta single; L’ex di Lee Andrew si chiede se abbia finto il suo rapimento dopo essere stato messo all’angolo mentre la moglie Katie Price afferma che è scomparso da tre giorni; Katie Price è stata fantasma di suo marito Lee Andrews e teme di non avere più sue notizie mentre il truffatore giace nascosto in una villa di Dubai dopo che la sua doppia vita segreta è stata smascherata.