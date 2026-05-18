Da alcuni giorni non si hanno notizie di Lee Andrews, marito della nota showgirl britannica. La donna ha pubblicato un messaggio sui social, descrivendo la situazione come “inquietante” e riferendo di aver perso ogni contatto con l’uomo. Andrews si trovava negli Emirati Arabi quando è scomparso. La famiglia e le autorità stanno attualmente cercando di chiarire quanto successo, ma finora non sono stati forniti aggiornamenti ufficiali.

Ore di apprensione per la scomparsa di Lee Andrews, marito della showgirl britannica Katie Price. A lanciare l’allarme è stata la stessa Price, che sui social ha parlato di una situazione “inquietante” dopo aver perso ogni contatto con l’uomo, sparito nel nulla mentre si trovava negli Emirati Arabi. Secondo il suo racconto, l’ultima telefonata risale a una chiamata notturna. Da quel momento, il telefono di Andrews sarebbe diventato irraggiungibile e il silenzio si sarebbe prolungato per giorni, alimentando la paura che possa essere successo qualcosa di grave. L’ultima chiamata e il silenzio. La vicenda, raccontata attraverso video e aggiornamenti pubblicati online, si è arricchita di dettagli sempre più preoccupanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non si vede da giorni”: l’appello di Katie Price, il marito Lee Andrews scomparso a Dubai

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