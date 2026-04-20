Nicolò Brigante, dopo aver lasciato il reality show, ha mantenuto un silenzio totale sui social network per un certo periodo. Recentemente, ha deciso di riprendere i contatti con il pubblico pubblicando un messaggio sui propri profili online. L’intervento ha attirato l’attenzione di chi seguiva le sue attività prima della partecipazione al programma. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni della sua assenza prolungata.

Dopo un periodo di totale assenza mediatica seguito all’abbandono del reality show, Nicolò Brigante ha interrotto il silenzio digitale rivolgendosi ai propri sostenitori attraverso i canali social. Il protagonista dell’edizione del Grande Fratello VIP ha scelto una modalità di comunicazione estremamente contenuta per spiegare il proprio percorso dopo l’uscita improvvisa dal programma. La sparizione dai radar della comunicazione pubblica non è stata casuale, ma ha assunto i tratti di una deliberata scelta di riservatezza. Dopo aver lasciato la competizione, lasciando il pubblico e gli osservatori in uno stato di incertezza riguardo alle motivazioni del suo addio, l’ex concorrente aveva optato per una strategia di completa assenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nicolò Brigante rompe il silenzio: ecco perché è sparito dopo il GF

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