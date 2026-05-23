Katie Price e il marito scomparso dopo il matrimonio | indaga l'Interpol ma c'è il dubbio che sia tutto uno show

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'ex modella britannica ha sposato il marito pochi giorni dopo averlo incontrato a Dubai. Da allora, il marito è scomparso, e le sue ex fidanzate lo accusano di comportamenti discutibili. Le autorità di polizia internazionali stanno cercando di mettersi in contatto con lui. I social media sono pieni di discussioni e speculazioni sulla vicenda.

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Katie Price ha sposato Lee Andrews pochi giorni dopo averlo conosciuto a Dubai. Ora il marito è sparito nel nulla: ex fidanzate lo accusano, Interpol vuole parlargli, e i social impazziscono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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