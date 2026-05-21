Sono stato arrestato | sparisce il marito di Katie Price dopo una videochiamata Ma spuntano dubbi e vecchie accuse

Da ilfattoquotidiano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da cinque giorni non si hanno più notizie del marito di Katie Price, che sarebbe stato dichiarato disperso dopo aver partecipato a una videochiamata. La scomparsa ha suscitato attenzione e si sono riaccesi dubbi, anche in relazione a vecchie accuse contro l'uomo. La vicenda ha attirato l’interesse dei media, mentre le autorità continuano le ricerche e cercano di chiarire i dettagli. Nessun aggiornamento ufficiale è stato diffuso sui motivi della scomparsa o sulle circostanze che l’accompagnano.

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Da cinque giorni di Lee Andrews non ci sarebbe più alcuna traccia e il caso è arrivato a una possibile svolta: il marito di Katie Price sarebbe stato ufficialmente dichiarato disperso. A riportarlo, tra gli altri, è il Daily Mail, mentre la stessa Price continua a parlare apertamente di una situazione “inquietante” e fuori controllo. Secondo la ricostruzione della modella, l’ultima volta che avrebbe avuto contatti con il marito risale a mercoledì sera alle 22, mentre lui si trovava nei pressi del confine di Hatta, tra Dubai e Oman. “L’ultima volta che ho sentito Lee è stato mercoledì sera alle 22. Stava cercando di attraversare il confine a Dubai per prendere un volo”, ha detto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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