Karate l’Italia domina agli Europei | storico poker d’oro azzurro

L’Italia ha vinto sei medaglie nelle finali individuali ai Campionati Europei di karate 2026 a Francoforte, con un totale di quattro ori, un argento e un bronzo. La nazionale italiana ha ottenuto un risultato storico, ottenendo quattro medaglie d’oro.

La nazionale italiana trionfa agli Europei di karate 2026 a Francoforte. Gli azzurri conquistano sei medaglie nelle finali individuali. Nella giornata di oggi, sabato 23 maggio, il tatami di Francoforte ha ospitato le finali individuali della rassegna continentale. La squadra azzurra ha rispettato le aspettative e ha fatto la storia conquistando quattro medaglie d’oro, un argento e un bronzo. Il kumite regala due prestigiosi titoli europei. Nella categoria +68 kg femminile, Clio Ferracuti ha superato Clemence Pea con un netto 5-1. Poco dopo, altra gioia per noi con Matteo Avanzini che ha piegato la dura resistenza del turco Ugur Aktas nella categoria +84 kg. 🔗 Leggi su Sportface.it

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