Karate Italia protagonista agli Europei! Altre 3 finali per l’oro a Francoforte

La seconda giornata dei Campionati Europei di karate si svolge a Francoforte e vede l’Italia protagonista con ulteriori tre finali in programma per ottenere l’oro. Nella prima giornata, gli atleti italiani avevano già conquistato quattro accessi alle finali, ottenendo risultati positivi. La manifestazione si sta svolgendo nella città tedesca, con gli atleti italiani che continuano a competere in diverse discipline e categorie, mantenendo alto il livello di prestazioni e risultati.

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Dopo l’ottimo esordio di ieri (nel quale gli azzurri hanno conquistato l’accesso a 4 finali per la medaglia del metallo più pregiato) la seconda giornata dei Campionati Europei 2026 di karate, in corso di svolgimento a Francoforte (Germania) conferma una Italia straordinaria. I nostri portacolori hanno conquistato, infatti, altre 3 finali per la medaglia d’oro e altre 2 per il bronzo. Nello specifico quelle per il titolo con le squadre di kata e Luca Maresca quindi quelle per il bronzo, con Erminia Perfetto (50kg) e Viola Lallo (55 kg). La squadra femminile di kata (Carola Casale, Orsola D’Onofrio, Michela Rizzo ed Elena Roversi) ha superato la Turchia nei quarti (7-0) e la Spagna in semifinale (5-2). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Karate, Italia protagonista agli Europei! Altre 3 finali per l’oro a Francoforte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Karate Campionato Italiano Assoluto 2026 Tatami1 Day2 - Parte2 Sullo stesso argomento Leggi anche: Karate: Italia, partenza fortissima agli Europei! Prenotate quattro finali per l’oro Europei di Karate e Parakarate, l’Italia a Francoforte per le medaglieFrancoforte, 20 maggio 2026 – Prendono il via, nella giornata di oggi a Francoforte (Germania), gli Europei di Karate e Parakarate. Karate, Italia protagonista agli Europei! Altre 3 finali per l’oro a FrancoforteDopo l'ottimo esordio di ieri (nel quale gli azzurri hanno conquistato l'accesso a 4 finali per la medaglia del metallo più pregiato) la seconda giornata ... oasport.it Da Ostia a Francoforte: al via gli europei di karate 2026Dal 20 al 24 maggio i Campionati Europei Senior di Francoforte. Dopo la Premier League del PalaFIJLKAM, la nazionale azzurra vuole riconfermarsi in Germania ... romatoday.it