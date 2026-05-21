Karate super Italia agli Europei | altre tre finali per l’oro!
Oggi a Francoforte, durante gli Europei di karate, l’Italia ha ottenuto tre qualificazioni alle finali per l’oro in diverse categorie. La squadra italiana ha conquistato posizioni di rilievo e si prepara a disputare le finali, mentre le competizioni proseguono in Germania. La manifestazione vede in campo atleti provenienti da vari paesi europei, con la rappresentativa italiana che si distingue per i risultati conseguiti finora. La giornata si conclude con un bilancio positivo per la nazionale italiana di karate.
Francoforte è sempre più azzurra. La seconda giornata dei Campionati Europei di Karate 2026 regala un’altra pagina gloriosa alla spedizione italiana: dopo le quattro finali conquistate all’esordio, gli azzurri bissano il bottino con altre tre gare per l’oro e due per il bronzo. Un dominio tecnico e mentale che proietta l’Italia nell’olimpo continentale della disciplina. Le ragazze – grandi protagoniste – (Carola Casale, Orsola D’Onofrio, Michela Rizzo, Elena Roversi) travolgono la Turchia (7-0) e regolano la Spagna (5-2), volando in finale contro il Portogallo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Karate RAFFAELE BALDASSARRE vs ARMANDO RUOCCO finale Kumite -61kgM Juniores 2025
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