Kane è devastante | Bayern Monaco-Stoccarda 3-0 Gol e highlights

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel match di finale di Coppa di Germania, il Bayern Monaco ha battuto lo Stoccarda con un punteggio di 3-0. Harry Kane ha segnato tutti e tre i gol, realizzando una tripletta che ha deciso l'incontro. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni di punteggio, con il Bayern che ha controllato il gioco e portato a casa la vittoria.

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Ancora una volta, Harry Kane è il protagonista assoluto. L'attaccante inglese sigla una tripletta nel 3-0 con cui il Bayern Monaco ha battuto lo Stoccarda in finale di Coppa di Germania. Gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Kane è devastante: Bayern Monaco-Stoccarda 3-0. Gol e highlights
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