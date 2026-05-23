Kane è devastante | Bayern Monaco-Stoccarda 3-0 Gol e highlights

Notizia in breve

Nel match di finale di Coppa di Germania, il Bayern Monaco ha battuto lo Stoccarda con un punteggio di 3-0. Harry Kane ha segnato tutti e tre i gol, realizzando una tripletta che ha deciso l'incontro. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni di punteggio, con il Bayern che ha controllato il gioco e portato a casa la vittoria.