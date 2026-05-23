Kane è devastante | Bayern Monaco-Stoccarda 3-0 Gol e highlights
Nel match di finale di Coppa di Germania, il Bayern Monaco ha battuto lo Stoccarda con un punteggio di 3-0. Harry Kane ha segnato tutti e tre i gol, realizzando una tripletta che ha deciso l'incontro. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni di punteggio, con il Bayern che ha controllato il gioco e portato a casa la vittoria.
Ancora una volta, Harry Kane è il protagonista assoluto. L'attaccante inglese sigla una tripletta nel 3-0 con cui il Bayern Monaco ha battuto lo Stoccarda in finale di Coppa di Germania. Gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
Bayern Monaco-Stoccarda 4-2: gol e highlights: bavaresi campioniNel match tra Bayern Monaco e Stoccarda, i bavaresi hanno vinto 4-2, grazie ai gol di Guerreiro, Nicolas Jackson, Davies e Kane.
Kane, suola e palla all'incrocio: Bayern-Atalanta 4-1, gol e highlightsNella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il Bayern Monaco ha battuto l'Atalanta con un punteggio di 4-1.
Argomenti più discussi: Kane devastante col Bayern Monaco: 36 gol e nuovo record; Bayern Monaco-Colonia streaming gratis: dove vedere la Bundesliga in diretta.
Il Bayern Monaco vince anche la Coppa di Germania, Stoccarda sconfitto 3-0 con una tripletta di Harry Kane. Oltre 60 gol segnati in questa stagione. Alla voce miglior attaccante al mondo, al momento, c'è un solo nome e cognome disponibile: Harry Kane. E tr x.com
Bayern Monaco-Stoccarda 2-0: risultato, gol e highlights della finale di Coppa di GermaniaAll’Olympiastadion di Berlino i campioni di Germania conquistano anche la Coppa nazionale battendo in finale lo Stoccarda, dopo che il primo tempo si era chiuso senza reti: decide nella ripresa la tri ... sport.sky.it
Pazzesco Harry Kane: tripletta allo Stoccarda, il Bayern vince la Coppa di GermaniaDopo il trionfo in Bundesliga Kompany vince anche il secondo trofeo nazionale e conquista il doblete grazie al suo attaccante ... corrieredellosport.it