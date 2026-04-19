Bayern Monaco-Stoccarda 4-2 | gol e highlights | bavaresi campioni

Nel match tra Bayern Monaco e Stoccarda, i bavaresi hanno vinto 4-2, grazie ai gol di Guerreiro, Nicolas Jackson, Davies e Kane. La squadra ha recuperato lo svantaggio iniziale firmato da Führich al 21', con i gol di Guerreiro al 31', Jackson al 33', Davies al 37’ e Kane al 52’. Andres ha segnato il 4-2 all’89’, ma non è stato sufficiente per evitare la sconfitta.

Bayern Monaco-Stoccarda 4-2: decisivi i gol di Guerreiro (al 31'), Nicolas Jackson (33'), Davies (37') e Kane (52') che hanno così ribaltato la rete iniziale di Führich (21') e reso inutile il 4-2 di Andres all'89'. I bavaresi, che si ritrovano a +15 sul Borussia Dortmund secondo, sono campioni della Bundesliga con quattro turni d'anticipo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bayern Monaco-Stoccarda 4-2: gol e highlights: bavaresi campioni Notizie correlate Friburgo-Bayern Monaco 2-3: gol e highlightsIl Bayern Monaco si impone con una folle rimonta sul Friburgo, in vantaggio 2-0 fino all'81. Bayern Monaco-Real Madrid 4-3 spettacolo: gol e highlightsIl Bayern Monaco batte 4-3 il Real Madrid (aveva vinto anche al Bernabeu, 2-1) e conquista la semifinale di Champions League dove sfiderà il Psg. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: quote Bayern Monaco Stoccarda: il pronostico sui bavaresi; Bayern Monaco-Stoccarda: probabili formazioni e streaming gratis; Bundesliga: preview Bayern Monaco-Stoccarda; Calcio: battuto lo Stoccarda, il Bayern vince ancora la Bundesliga. Bundesliga 2025-2026: Bayern Monaco-Stoccarda, le probabili formazioniBayern Monaco-Stoccarda, le probabili formazioni BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Diaz; Kane. STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Assignon, ... sportal.it Sono 35 per il Bayern Monaco! Il 4-2 allo Stoccarda consegna lo scudetto ai bavaresi con largo anticipoIl Bayern Monaco si conferma la squadra più forte della Bundesliga: quest'anno ha schiacciato la concorrenza grazie alle sue armi offensive. derbyderbyderby.it Calcio: il Bayern Monaco batte 4-2 lo Stoccarda e conquista la 35/a Bundesliga della sua storia, la 13/a negli ultimi 14 anni (striscia interrotta soltanto dal Bayer Leverkusen nel 2023-2024). All'Allianz Arena i bavaresi ribaltano il vantaggio di Fuhrich con le reti facebook Il #BayernMonaco vince con lo #Stoccarda e conquista la sua 35esima #Bundesliga con 5 giornate di anticipo. x.com