Kane suola e palla all' incrocio | Bayern-Atalanta 4-1 gol e highlights

Nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il Bayern Monaco ha battuto l'Atalanta con un punteggio di 4-1. Kane ha segnato due gol, il primo su rigore, mentre Karl e Diaz hanno completato il tabellino. La partita si è conclusa con la vittoria dei tedeschi, con gli highlights disponibili online.

Gli highlights di Bayern Monaco-Atalanta 4-1, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Doppietta di Kane (primo gol su rigore), poi Karl e Diaz. Nel finale l’inutile rete di Samardzic. Anche in forza del 6-1 dell’andata, i bavaresi volano ai quarti, dove giocheranno contro il Real Madrid. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kane, suola e palla all'incrocio: Bayern-Atalanta 4-1, gol e highlights Articoli correlati LIVE Alle 21 Atalanta-Bayern: Palladino con Samardzic. Bayern senza Neuer, in dubbio anche KaneL'inglese rappresenta il grande dubbio di giornata: ha fastidio al polpaccio e potrebbe partire dalla panchina, eventualità che porterebbe Gnabry a... Kane e Luis Diaz trascinano il Bayern: 4-1 all'AtalantaL'avventura in Champions della squadra di Palladino si conclude con un'altra sconfitta. Contenuti utili per approfondire Kane suola e palla all'incrocio Bayern... Temi più discussi: Kane, suola e palla all'incrocio: Bayern-Atalanta 4-1, gol e highlights; Atalanta-Bayern Monaco risultato 1-6: dai tedeschi lezione di calcio; Atalanta - Bayern M. (1-6) Champions League 2025; Bayern Monaco-Atalanta 4-1, pagelle: Kane super, male Kamldeen Sulemana. Kane e Luis Diaz trascinano il Bayern: 4-1 all'AtalantaMONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – L’avventura in Champions League dell’Atalanta si conclude con un’altra sconfitta: ... iltempo.it Bayern Monaco-Atalanta 4-1: video, gol e highlightsIl Bayern Monaco cala il poker nella gara di ritorno in casa ed elimina l'Atalanta dalla Champions, regalandosi il Real Madrid ai quarti. Il rigore di Kane rompe l'equilibrio nel primo tempo, poi l'at ... sport.sky.it CHAMPIONS I Il Bayern Monaco batte 4-1 l'Atalanta e si qualifica ai quarti. I gol di Kane (doppietta al 25' e 54'), Karl al 56' e Diaz al 70'. Per la Dea rete di Samardzic alll'85'. I tedeschi affronteranno il Real. Ai quarti anche Liverpool e Atletico Madrid #ANSA http - facebook.com facebook #Champions: poker #Bayern sull’ #Atalanta (4-1, Samardzic). Il Liverpool passeggia (4-0), ai quarti anche l’Atletico Madrid x.com