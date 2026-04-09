Nuovo ospedale di Terni ricomincia il braccio di ferro tra Palazzo Spada e Regione Umbria

A Terni, la realizzazione del nuovo ospedale cittadino continua a essere al centro di tensioni tra il Comune e la Regione Umbria. Dopo mesi di discussioni, il confronto si sposta ora su aspetti tecnici e amministrativi, mentre le divergenze politiche rimangono evidenti. La questione ha coinvolto diverse figure istituzionali e si è protratta nel tempo, senza che si siano ancora trovate soluzioni definitive.

Il braccio di ferro tra Comune di Terni e Regione Umbria per la realizzazione del nuovo ospedale cittadino si sposta su un piano tecnico-amministrativo, senza dimenticare la bagarra politica che ormai da mesi accompagna la questione. In una nota diffusa da Palazzo Spada, il sindaco Stefano. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Cambia il clima, l’Umbria è la regione più rovente. E Terni è tra le città più calde d’Italia Nuovo ospedale di Terni, Stefano Bandecchi convoca Regione e vertici sanitari per promuovere la conclusione dell'accordo di programmaConferenza il 9 aprile in Comune per dare una svolta all'iter: al centro tempi, finanziamenti e ruolo strategico del presidio nella sanità umbra Il... Temi più discussi: Ternana e Stadium Spa declinano l'invito di Bandecchi: salta l'incontro per il progetto stadio-clinica; Bandecchi a muso duro, la strategia delle convocazioni; Sanità Terni, rette in strutture psichiatriche: via al confronto e stop voto in commissione; Ternana calcio e progetto stadio-clinica, ormai è tutti contro tutti: resa dei conti che infiamma la politica. Ore contate per il futuro del club. Terni, nuovo ospedale: dentro o fuori il 9 aprile cadranno tutti gli alibiÈ la prova del nove. Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi chiama la presidente della Regione Stefania Proietti al tavolo decisivo sul nuovo ... msn.com Nuovo ospedale, si passa ai fatti: accordo di Programma il 9 aprile a TerniAccordo di Programma per il nuovo ospedale: non si scappa più. Ora c’è la data: il 9 aprile. Il sindaco Stefano Bandecchi ha fatto partire le lettere di convocazione per sottoscrivere l’Accordo di Pro ... corrieredellumbria.it La più celebre illusione ottica. Il cardinale Bernardino Spada commissionò un’importante serie di lavori di ampliamento di palazzo Spada in piazza Capo di Ferro, aggiungendo l’ala che oggi ospita la quadreria. Il gioiello della residenza è la celebre galleria pr - facebook.com facebook Francesco Borromini, Galleria di Palazzo Spada, 1652-1653. Roma. Nella foto è chiaro come la galleria sia una straordinaria illusione prospettica. Difatti, in soli nove metri Borromini realizza una profondità ottica di trentasette metri. I due uomini in foto svelano x.com