Domani prende il via la fase playoff della Serie C maschile di pallavolo, con la Kabel Volley Prato che si prepara a sfidare Cascina. La competizione coinvolge anche Firenze Volley e Firenze Ovest, e si svilupperà in una corsa a quattro per decidere quale squadra accompagnerà il Torretta Livorno in Serie B. La sfida tra Prato e Cascina rappresenta uno dei momenti più attesi di questa fase, che potrebbe cambiare gli equilibri del campionato.

La Kabel Volley Prato sfida Cascina. Prende il via domani la corsa play off della Serie C maschile. Una corsa a quattro (Firenze Volley, Firenze Ovest, Cascina e, appunto, Prato) per determinare la formazione che accompagnerà il Torretta Livorno in Serie B. Si gioca alle 20.30, alla palestra Gramsci - Keynes (arbitri Turturro e Torriani) e l’avversaria è tostissima. Nella regular season Prato e Pallavolo Cascina hanno terminato le due sfide al quinto set, con una vittoria per parte. Cascina ha chiuso la regular season al terzo posto (20 vittorie e 6 sconfitte), contendendo fino all’ultima giornata la seconda piazza a Firenze e chiudendo con un punto di vantaggio su Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kabel, la corsa playoff. Il duello è con Cascina

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