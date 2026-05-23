K-Pop a Sant’Atardo | il tributo fantasy che trasforma Il Casale

Notizia in breve

A Sant’Atardo si tiene un evento dedicato al K-Pop, con un tributo in stile fantasy che trasforma il locale Il Casale. Durante l’evento, sarà possibile ottenere un pass gratuito per partecipare a una sessione fotografica. Sul palco si esibiranno artisti e performer, protagonisti della serata, che proporranno numeri ispirati alla cultura K-Pop e a temi fantasy. L’iniziativa prevede anche attività interattive e momenti di intrattenimento dedicati agli appassionati del genere.