K-Pop a Sant’Atardo | il tributo fantasy che trasforma Il Casale
A Sant’Atardo si tiene un evento dedicato al K-Pop, con un tributo in stile fantasy che trasforma il locale Il Casale. Durante l’evento, sarà possibile ottenere un pass gratuito per partecipare a una sessione fotografica. Sul palco si esibiranno artisti e performer, protagonisti della serata, che proporranno numeri ispirati alla cultura K-Pop e a temi fantasy. L’iniziativa prevede anche attività interattive e momenti di intrattenimento dedicati agli appassionati del genere.
? Domande chiave Come si ottiene il pass gratuito per la sessione fotografica?. Chi sono i protagonisti che animeranno il palcoscenico di Il Casale?. Perché un centro commerciale di Sant’Atardo punta sul genere fantasy?. Cosa cambierà per l'aggregazione sociale nel quartiere di Contrada Bigini?.? In Breve Pass distribuiti dalle 14 alle 17 presso il desk di Contrada Bigini.. Sessione fotografica con gli artisti inclusa nel programma pomeridiano dell'evento.. Trasformazione del centro commerciale in polo culturale per il quartiere Sant’Atardo.. Nuova dinamica di aggregazione sociale per intercettare giovani appassionati a Bigini.. Il 6 giugno alle ore 17 il Centro Commerciale Il Casale di Contrada Bigini, nel quartiere Sant’Atardo, ospiterà il K-Pop Demon Hunters Tribute Live Show. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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