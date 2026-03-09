Un evento dedicato a Stranger Things si terrà a Ferrara il 18 dicembre. Lo spettacolo tributo, intitolato Back to Hawkins, si svolgerà al Teatro Nuovo in Piazza Trento e Trieste. La serata vedrà la partecipazione di artisti che ricreeranno le atmosfere della famosa serie tv. L’evento è rivolto a tutti gli appassionati e si svolgerà in città per una notte.

Lo spettacolo tributo alla serie tv Stranger Things, intitolato Back to Hawkins, approderà a Ferrara il 18 dicembre al Teatro Nuovo in Piazza Trento e Trieste. L’iniziativa nasce dopo la conclusione definitiva della serie su Netflix all’inizio di gennaio, trasformando l’universo narrativo in un’esperienza teatrale immersiva che mescola musica dal vivo, recitazione e scenografie cinematografiche. L’evento promette di ricreare le atmosfere misteriose del decennio degli anni ’80, anno di riferimento per l’identità della serie, offrendo un viaggio nel mondo creato dai fratelli Duffer. La città di Ferrara si conferma terreno fertile per questo tipo di proposte culturali, sostenendo una crescente attenzione verso il mondo nerd e pop, come dimostrato dal successo del Ferrara Nerd Expo che attira appassionati da tutta la regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stranger Things: il tributo live che trasforma Ferrara in Hawkins

Arriva a Ferrara ‘Back to Hawkins’, lo spettacolo tributo alla serie tv ‘Stranger Things’Dopo il gran finale andato in onda all’inizio di gennaio su Netflix, che ha chiuso definitivamente il percorso della serie cult ‘Stranger Things’,...

Stranger Things ha proprio il finale che Hawkins si meritava, quello che temevamo non sarebbe mai arrivatoDopo quasi un decennio, quello che era iniziato come un piccolo omaggio agli anni '80 è diventato uno dei fenomeni culturali più potenti che Netflix...

Stranger Things - Epic Tribute [Worlds Apart]

Approfondimenti e contenuti su Stranger Things.

Temi più discussi: Arriva a Ferrara ‘Back to Hawkins’, lo spettacolo tributo alla serie tv ‘Stranger Things’; Back to Hawkins – Stranger Things Tribute, al via i casting per il nuovo musical teatrale; Model Expo Italy 2026, due giorni tra pop culture e modellismo: arriva il grande show a Verona; Arriva a Ferrara ‘Back to Hawkins’ lo spettacolo tributo alla serie tv ‘Stranger Things’.

Stranger Things, su Netflix il documentario con i retroscena della quinta stagione (ma mancano due attori protagonisti). Cosa sappiamoI fan di Stranger Things non hanno alcuna intenzione di dire addio allo show dei fratelli Duffer. L’episodio rilasciato la notte di Capodanno non ha solo scritto la parola fine alla quinta stagione, ... ilmessaggero.it

Stranger Things: Il cast ha letto l'ultima sceneggiatura e ha pianto in modo incontrollabileLa quinta e ultima stagione della serie di successo arriverà su Netflix nel 2025. Il cast di Stranger Things ha letto la sceneggiatura dell'episodio finale. Lo ha riferito la star David Harbour, ... comingsoon.it

MTV Italia. . Joe Keery ricorda il cast di #StrangerThings #ColdStorage #MTVMovies #JoeKeery #GeorginaCampbell #CinemaTok #Movies - facebook.com facebook