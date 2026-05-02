Tolkien altro che fantasy | il nuovo libro di Rick DuFer trasforma gli hobbit in una lezione sul coraggio di vivere

Un nuovo libro di Rick DuFer si concentra sui personaggi di Tolkien, in particolare sugli hobbit, interpretandoli come esempi di coraggio e capacità di affrontare le sfide della vita. La narrazione si basa su un’analisi dettagliata dei protagonisti, con riferimenti alle opere originali. La storia non si limita a elementi fantastici, ma si concentra sui valori e sulle scelte dei personaggi. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di appassionati e critici del genere.

La giacca di J.R.R. Tolkien, inevitabilmente elegante, dev’essere però anche piuttosto logora sul fondo: da anni c’è la fila di gente a tirarla. Chi pensa di averne colto con cristallina chiarezza il messaggio politico, chi pensa di averne finalmente reso in traduzione l’essenza più pura, chi ritiene che sia senza dubbio il caso di spedirlo in soffitta perché in fondo non è altro che fantasy molto pretenzioso. E, in effetti, a trovare sugli scaffali l’ennesimo libro sul Signore degli anelli e affini è fin troppo facile farsi oscurare la mente dai pregiudizi: che cosa si potrà mai dire di originale sul romanziere inglese che non sia già stato...🔗 Leggi su Panorama.it

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