Il telescopio spaziale James Webb ha inviato un’immagine dettagliata di NGC 5134, una galassia distante. La foto mostra zone luminose di formazione stellare e filamenti di gas e polveri che si intrecciano. Questa immagine, molto apprezzata dal pubblico e dagli esperti, offre nuove informazioni sul ciclo di vita delle stelle in questa regione dello spazio. La fotografia è stata pubblicata dal sito LE VOCI DI DENTRO.

La fiammeggiante immagine del telescopio spaziale mette d’accordo pubblico e “critica”, fornendo preziose informazioni sul ciclo stellare Certo, 65 milioni di anni possono sembrare un’enormità — la luce proveniente dalla galassia che vediamo oggi ha iniziato il suo viaggio verso di noi poco dopo l’estinzione dei dinosauri! — ma in termini astronomici siamo sufficientemente vicini perché i nostri telescopi migliori possano osservarla in dettaglio. I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http:storiesemplici.substack.com Mostra altri articoli Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - JWST ci regala un’altra immagine spettacolare: NGC 5134

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