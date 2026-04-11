Alle 18, nello spazio di Gate26A in via Carteria 26A, si tiene l'inaugurazione della prima personale di Aleksandr Vladimirovich Nuss. Le sue opere, intitolate

Ha già ricevuto diversi e importanti riconoscimenti, la prima personale di Aleksandr Vladimirovich Nuss e oggi alle 18 si presenta nello spazio di Gate26A di via Carteria 26A. Le opere in mostra non aspirano a stabilizzare un linguaggio, quanto piuttosto a metterne in crisi le condizioni di possibilità. L’immagine, nella pratica di Nuss, non è esito ma origine, un atto primario di pensiero che precede la formalizzazione. Parliamo di Aleksandr Vladimirovich Nussx(1999, Saratov), artista visivo italiano che vive e lavora tra Modena e Bologna. La sua ricerca si colloca all’intersezione tra memoria, spazio e costruzione simbolica dell’immagine, articolandosi attraverso dispositivi installativi e linguaggi eterogenei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le opere Nuss ci portano all’origine dell’immagine

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