Le opere Nuss ci portano all’origine dell’immagine
Alle 18, nello spazio di Gate26A in via Carteria 26A, si tiene l'inaugurazione della prima personale di Aleksandr Vladimirovich Nuss. Le sue opere, intitolate
Ha già ricevuto diversi e importanti riconoscimenti, la prima personale di Aleksandr Vladimirovich Nuss e oggi alle 18 si presenta nello spazio di Gate26A di via Carteria 26A. Le opere in mostra non aspirano a stabilizzare un linguaggio, quanto piuttosto a metterne in crisi le condizioni di possibilità. L’immagine, nella pratica di Nuss, non è esito ma origine, un atto primario di pensiero che precede la formalizzazione. Parliamo di Aleksandr Vladimirovich Nussx(1999, Saratov), artista visivo italiano che vive e lavora tra Modena e Bologna. La sua ricerca si colloca all’intersezione tra memoria, spazio e costruzione simbolica dell’immagine, articolandosi attraverso dispositivi installativi e linguaggi eterogenei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Si parla di: Le opere Nuss ci portano all’origine dell’immagine; Aleksandr Vladimirovich Nuss – The Image is the First Thinking.
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