Lo scorso fine settimana, il Manchester City di Pep Guardiola ha vinto la Carabao Cup battendo l'Arsenal di Mikel Arteta con due gol nel secondo tempo. Dopo aver indossato una camicia durante un evento pubblico, Guardiola si è presentato con un orologio al polso, attirando l’attenzione. La vittoria in finale rappresenta un risultato importante per il club, che ha concluso così un torneo nazionale.

Pep Guardiola e il Manchester City hanno trovato un po' di consolazione lo scorso fine settimana, battendo l'Arsenal di Mikel Arteta con due gol nel secondo tempo e aggiudicandosi la Carabao Cup, la English Football League Cup. Arteta ha di che consolarsi, perché dovrebbe vincere la Premier League (come minimo), ma il suo rivale l'ha battuto anche in un altro campo: quello degli orologi. Arteta, che si dichiara un tipo da un solo orologio, sfoggiava quello che indossa sempre: un Rolex GMT-Master II in acciaio. È un vero e proprio modello da lavoro e la funzione GMT deve tornargli utile quando vola in giro per l’Europa per la Champions League, Si tratta di un segnatempo con una lunetta tutta nera e sobria, a differenza di molte varianti più colorate del Rolex GMT. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dopo la camicia Pep Guardiola regala un'altra lezione di stile, e questa volta c'entra il suo orologio

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