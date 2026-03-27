Juventus Women Fiorentina streaming live e diretta tv | dove vedere la semifinale di Coppa Italia

Venerdì si gioca la semifinale di ritorno tra Juventus Women e Fiorentina, con la partita trasmessa in diretta streaming e in televisione. La gara si svolge nel rispetto del calendario stabilito, con le modalità di visione indicate sui canali ufficiali e piattaforme online autorizzate. La partita rappresenta l’ultimo atto prima della finale di Coppa Italia femminile.

Juventus Women Fiorentina streaming live e diretta tv: dove vedere la gara valida per il ritorno delle semifinali di di Coppa Italia. La Juventus Women in piena crisi proverà a blindare l’accesso alla finalissima di Coppa Italia 20252026. Domenica 29 marzo 2026, le bianconere scenderanno in campo allo stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella per affrontare la Fiorentina nella decisiva semifinale di ritorno. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il vantaggio dell’andata. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18:00. Le padrone di casa partono con un rassicurante vantaggio: si ripartirà infatti dal prezioso 2-0 conquistato con grande autorità nella gara di andata in terra toscana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Fiorentina streaming live e diretta tv: dove vedere la semifinale di Coppa Italia Articoli correlati Fiorentina Juventus Women streaming live diretta tv: dove vedere la semifinale di Coppa Italiadi Redazione JuventusNews24Fiorentina Juventus Women streaming live diretta tv: dove vedere la semifinale di andata di Coppa Italia tra la Viola e le... Fiorentina-Juventus Women: dove vedere la semifinale di Coppa Italia in TV e streamingLa Juventus Women si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più importanti della stagione: la semifinale di Coppa Italia Women. FIORENTINA-COMO 1-3 | HIGHLIGHTS | OTTAVI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Tutto quello che riguarda Juventus Women Fiorentina Temi più discussi: Coppa Italia Women | Dove vedere Juventus-Fiorentina; Genoa - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT; Tabellino partita Fiorentina Femminile vs Juventus Women; Genoa-Juventus (Serie A Women): quando si gioca e dove vederla in TV. Juventus Women-Fiorentina, ecco dove sarà visibile il match di domenicaLa Juventus Women é reduce da risultati poco confortanti ma domenica alle 18 la squadra di Massimiliano Canzi tornerà in campo per sfida la Fiorentina in Coppa Italia. tuttojuve.com La Roma ancora più sola, Inter e Juventus Women sempre più lontane. Risultati e classifica 17° giornata Serie A 2025/2025I risultati e la classifica della 17a giornata di Serie A Women Athora compreso la sconfitta della Juventus Women contro il Milan e il pari della Roma ... sport.virgilio.it Coppa Italia Women | Dove vedere Juventus-Fiorentina Domenica 29 marzo 2026 la Juventus sfiderà nella Coppa Italia Women 2025/2026 la Fiorentina in vista della semifinale di ritorno. Le bianconere affronteranno la squadra toscana al "Pozzo-La Marmora - facebook.com facebook Juventus Women, Canzi dirigerà regolarmente l’allenamento odierno Va verso la conferma con la Fiorentina x.com